性犯罪者ジェフリー・エプスタイン氏によって英アンドルー王子との性的接触を強要されたと主張する2人目の女性が現れた。この女性の法律代理人はチャールズ3世国王側に公式的な謝罪を求めた。

2日（現地時間）の英ガーディアンによると、米法務法人エドワーズ・ヘンダーソン所属の弁護士は、当時20代だった依頼人が2010年に英ロイヤルロッジでアンドルー王子と一夜を過ごし、バッキンガム宮殿を見学したりもしたと明らかにした。

被害者側の法律代理人ブリトニー・ヘンダーソン氏は声明で「アンドルー王子の権力は王室という背景によるものだ」とし「王室が信頼を回復するには国王の法務チームが直ちに接触して被害事実を把握し、誠意ある謝罪と適切な補償を進めるべきだ」と強調した。

今回の暴露は、米司法省が最近公開したエプスタイン関連文書300万件のうち、アンドルー王子の元妻セーラ・ファーガソン氏とエプスタイン氏の親密な関係が入ったメール内容が明らかになった直後にあった。公開された記録によると、ファーガソン氏はエプスタイン氏に金銭的支援を要請したり家族との食事を提案するなど密接に意思疎通していた状況が捕捉された。

特にファーガソン氏がエプスタイン氏に経済的支援を訴えながら「私の兄弟になってほしかった」「あなたは伝説」などと伝え、波紋が予想される。現在、アンドルー王子側はこれに対して具体的な立場表明をしていない。