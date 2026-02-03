松本まりか主演で、横山裕が共演するテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」が、ドラマファンから注目を集めている。同作は、第1話の見逃し配信で再生数が同局ゴールデン帯史上最速となる150万回を突破。松本と横山の演技がすばらしく、放送後にはSNSに多くの称賛コメントが書き込まれている。

同作は、テレビ東京と講談社が共同で原作を制作したオリジナルストーリー。松本演じる、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた主婦・吉岡詩織が主人公となり、難解な事件を科学の力で解き明かしていくドラマとなっている。そんな「元科捜研の主婦」に出演する俳優の中で、SNSで話題になっている人物がいるという。それが、かつてSPEEDのメンバーとして国民的な人気を得た島袋寛子だ。

島袋は、同作に科捜研の研究員で、詩織のかつての同僚である北村さくらとして出演している。ドラマで島袋を発見した視聴者は、「島袋寛子も出てて懐かしくなっちゃった」「少しイメージ変わってめっちゃいい女優になってる」「島袋寛子さんって演技なかなか上手いよなー」「顔が老けないタイプできれい」「年取った現在がよりきれいだな。元科捜研見て全然気付かなかった」などと、称賛コメントをSNSに投稿。島袋が、人気ドラマに出演していることを驚いている声も書き込まれている。

島袋は、2000年のSPEED解散（のちに復活）後にソロアーティストとして活動。ただ、2006年頃から一時期より仕事量が減りメディア出演が少なくなり、ライブ活動はしていたものの、ファン以外は何をしているのかわからない状況だった。女優業もしていたが、本格的に演技の仕事を開始したのは2025年放送のTBS系「対岸の家事～これが、私の生きる道!～」からだ。それだけに、久しぶりに島袋を見た人も多く、話題を集めることになっている。そんな島袋だが、今後は女優としても活躍しそうだと、テレビ関係者が明かしてくれた。

「島袋さんは、『対岸の家事』でバリキャリママを見事に演じて高評価でした。今回の『元科捜研の主婦』でも、主人公の良き理解者である同僚を、コミカルな演技も交えながら丁寧に演じています。長い芸能生活で演技の経験は少ないのに、表現力が非常に高いと評判になり、ドラマや映画のオファーが増えているようです。それに、私生活では俳優の早乙女友貴さんと2023年に離婚し、新たなジャンルの仕事に挑戦したいという意欲があるようです。もしかしたら、女優業で島袋さんが再ブレークするかもしれないと話題になっています」

かつては、美しい歌声で日本中を熱狂させた島袋だが、今度は演技でファンを感動させてくれるかもしれない。