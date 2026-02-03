注目集める4人組バンド・レトロリロン、NYタイムズスクエアに巨大広告登場 米津玄師、King Gnuらに続く快挙
4人組ロックバンド・レトロリロンの1stアルバム『コレクションアローン』（1月28日発売）を記念し、Spotifyの巨大街頭広告が米ニューヨークのタイムズスクエアに登場した。
【写真多数】演奏力も魅力！レトロリロンのライブショット
巨大広告は縦60メートルにもおよび、レトロリロンのロゴとメンバーの写真が大々的に掲出されている。過去には、日本から米津玄師やKing Gnuといった名だたるアーティストが同広告に登場しており、レトロリロンの注目度の高さがうかがえる。
『コレクションアローン』には、先日放送されたテレビ朝日系の音楽番組『EIGHT-JAM』の年始恒例企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」で選出され話題となった「UNITY」をはじめ、「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」のメジャー4作品と、新録の「リコンティニュー」「FAQ」「ふたり」「咒」を含む全8曲を収録。
リード曲「リコンティニュー」は、全国35のラジオ局でパワープレイに選出され、Amazon Musicの「人気度ランキング」やAWAの「リアルタイム急上昇楽曲 トップ100」でもトップ10入りを記録するなど、注目を集めている。
レトロリロンは『コレクションアローン』を引っ提げ、3月7日より全国10ヶ所を巡る1万人規模のワンマンツアーを開催する。
