NEWS加藤シゲアキ（38）が、2日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン!!」（月曜午後11時25分）に出演。小説の新作の提案を受けた。

この日のテーマは「女子プロレス」。女子プロレス団体「スターダム」の岡田太郎社長と悪役レスラー上谷沙弥（29）がゲスト出演した。

人気沸騰中のスターダムは少女漫画雑誌とコラボし、レスラーのバックボーンをマンガ化して掲載。子どもファン獲得を狙っている。昨年、女子プロレスラーとして史上初の「プロレス大賞」のMVPに選出されるなど、ヒールながら団体トップの人気レスラーの上谷も掲載された。

DOMOTOの堂本光一（47）が、小説家としても活躍中の加藤に「どう？プロレス小説」と振ると、加藤も「あ〜面白そうですね」と反応。さらに堂本が「タイトル『沙弥様』」と上谷を主人公に推すと、加藤は上谷をじっと見ながら思案するような表情。上谷が手を合わせて「お願いします、『沙弥様』で」とアピール。すると加藤は、ヒールらしからぬ礼儀正しさに「沙弥様、ちょっとブレてるんだよな〜」と苦笑いした。

平成ノブシコブシの吉村崇（45）が「暴露本だよ、『あんなやつじゃない』っていう」。堂本も「実は悪いやつじゃない」と乗って、上谷をいじった。