犬があなたを『喜ばせたい』ときにみせる行動５選

犬の「飼い主さんを喜ばせたい」という思いは、「褒められたい」という気持ちの表れだと考えられています。また、犬は飼い主を喜ばせるために、今までの経験則から「あの時、飼い主さんが喜んでいた」という情報を思い起こし、その行動をとることが多いです。

したがって、ここでは犬が飼い主を「喜ばせたい」ときに見せることの多い行動事例をご紹介します。

1.得意な芸をしてみせる

犬が飼い主に喜んでもらおうと行動するとき、まず自分の得意な芸や過去に飼い主が喜んでくれた芸を披露することがあります。

指示していないのに「おて」「おかわり」をしてみたり、バン！と撃たれる真似を自分から進んでやって見せたり……。これをすれば「飼い主に褒められる＝喜んでもらえる」と考えて行動しているのです。

2.顔や手をぺろぺろ舐める

以前、愛犬に顔や手をペロペロと舐められたとき、笑顔を見せたり嬉しそうなそぶりを見せたりした場合、犬は「これをすれば飼い主さんが喜んでくれた！」と学習している可能性があります。

すると、次回から飼い主に喜んでほしいとき、同じ場所を舐めて喜んでもらおうとすることがあるのです。もしも顔や口周りを舐められたくない場合は、リアクションせずにその場を立ち去るなど、無反応を貫きましょう。

3.ボールを持ってくる

飼い主が投げたボールをとってくる『レトリーブ遊び』を楽しんでいる最中、愛犬がボールを持ってきてくれたことに対して「すごい！」「ありがとう！」と喜んで褒める飼い主は多いでしょう。

すると、犬たちは「ボールを持ち帰ると飼い主さんが喜んでくれる」と学習するため、別のタイミングで「喜ばせたい」と思ったときにボールを持ってくることがあります。

4.目の前でお腹を見せる

目の前でへそ天（仰向けになってお腹を見せるポーズ）する愛犬の姿は、とても愛おしいですよね。そんな可愛らしい姿を見て、「可愛いね～！」と喜ぶような反応を見せることもあるでしょう。

そんな飼い主の反応に「喜んでもらえた！」と愛犬は学習し、次から飼い主に喜んでもらいたいときに目の前でお腹を見せることも！

突然、愛犬が目の前でゴロンとお腹を見せたときは、「飼い主さんに喜んでほしい」「褒められたい」という気持ちが反映されているのかもしれません。

5.体を密着させてくる

以前、体を密着させたり、体を飼い主にゴシゴシと擦り付けるような動作をしたときに、飼い主が嬉しそうに撫でてくれた--そんな経験を持つ場合は、飼い主を喜ばせたいと体を擦り付けてきたり、ぐいぐいと密着させてくる犬も少なくありません。

ただし、この行動は「喜ばせたい」という気持ちよりも「撫でてほしい」「甘えたい」という気持ちの方が大きいワンコが多いでしょう。

愛犬からのアピールに飼い主がすべき対応

基本的には「飼い主さんを喜ばせたい」という愛犬からの好意は、温かく素直に受け取りましょう。嬉しそうに笑顔で声をかけながら頭や体を撫でてあげることで、「自分の好意を受け取ってもらえた！」「褒められた！」と愛犬の幸福度が上がります。

しかし、愛犬のアピール方法が「これはやめてほしい」という行動の場合、リアクションせずに無反応を貫いてください。

過度に叱ることはせず、無反応で返すことで「あれ？反応がない」「これをしても喜んでもらえないんだ」と少しずつ理解して、別の方法に切り替えてくれるでしょう。

まとめ

犬が飼い主を喜ばせたいとき、紹介したような方法をはじめ、さまざまな『過去に飼い主が喜んでくれた行動』でアピールしてきます。ぜひ愛犬からの好意は全力で受け止めて、飼い主もスキンシップや声かけで感謝の気持ちを伝えましょう。