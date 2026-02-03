【独占コメント到着】Tinaが描く“今の自分”へのエール！新曲は10代の夢と現在をつなぐ人生賛歌

2月3日、J-R&Bブームを牽引してきた実力派シンガー・Tinaが、新曲『Teenagerʼs Dream』を配信リリースした。

「思い描いた人生とは違うけど、あの頃の自分に胸を張ろう」

このフレーズを軸に制作されたTinaの新曲『Teenagerʼs Dream』は、10代の頃に抱いた夢や恋、そして大人になった今だからこそ受け止められる現実を重ね合わせたミディアムナンバー。

年齢や立場を越えて、聴く人それぞれの“これまで”と“これから”に寄り添う、ソウルフルで温度のあるボーカルが印象的な一曲に仕上がっている。

【Tina コメント】

『Teenager’s Dream』は、若い頃の夢や思い描いていた人生と違っても重ねてきた時間とあの頃の自分に胸を張ろう！と今の人生を肯定し歩く力に寄り添う歌です。是非お聴き頂けたら嬉しいです！

なお、Tinaはビル1棟をイベント会場にし、各フロアで「大人が音楽を楽しめる」イベント「Floors」を2026年3月から3ヶ月ごとに定期的に開催する。

イベントのメインフロアとなるB1階は毎回Tinaによるライブスペース【Tina Lady Soul Session】。第1回目の3月14日（土）は、ゲストにレゲエシンガー“PUSHIM”を迎えた生演奏によるスペシャルライブとなる。

【イベント詳細】

イベント名：「Floors」日程：3月14日（土）時間：16:00〜24:00場所：東京都中央区日本橋本町3丁目2−8 THE A.I.R BUILDINGB1階「Tina Lady Soul Session」vo1.Resident Artist：TinaGUEST：PUSHIMResident DJ：DJ WATARAI, DJ Mike-Masa