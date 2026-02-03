「東京駅改札外」ランキング8位　多彩に楽しめるビストロ、昼も夜もカフェも飲みも！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、8位だった『ビストロ石川亭』を紹介します。

ガッツリ食事も休憩も昼飲みも使い勝手抜群

東京駅にある飲食店の中で、個人的にリピート率No．1は間違いなくこの店だ。その理由はなんと言っても懐の深さや使い勝手の良さにあり。

例えばランチ。前菜もメインもボリューム満点で、しかもパンやライスはおかわり可。腹ペコの胃袋をしっかり満たしてくれる心強い存在だ。ディナーはワイン片手にアラカルトで過ごすことが多いけれど、メインに一汁三菜セットをつけてガッツリ行くって時もある。

石川亭のキャベツ入りハンバーグデミグラスソース1580円、一汁三菜セット920円

『ビストロ石川亭』（手前）石川亭のキャベツ入りハンバーグデミグラスソース 1580円 艶めくデミグラスソースは軽やかな酸味があり、ハンバーグとマッシュポテトをまとめ上げる （奥）一汁三菜セット 920円 その時々の小鉢2種、プティスープ、サラダ、パンorライスがつくお得なセット

もちろん合間の時間に立ち寄って、コーヒーやデザートでひと休み、ひとりの昼飲みだってウェルカムなのだ。

料理はフランスの大衆食堂スタイルで、パテやキッシュなどオーセンティックな味が勢揃い。中でも名物がご覧のハンバーグ。合挽きのパテに生のザク切りキャベツをたっぷり練り込んで、かなりのビッグサイズでもペロリとイケる。

［住所］グランスタ八重北1階・八重北食堂

［電話］03-6206-3363

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

