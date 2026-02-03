ラネットは、MVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ」において、音声通話機能付きの「ギガプラン」の15ギガプランの月額料金を、3月1日利用分から値下げする。

15GBプランを200円値下げ

今回の改定では、データ通信量の増加傾向に合わせ、ギガプラン（音声SIM・音声eSIM）の15ギガプラン（月間15GB）の月額基本料金を、従来の1800円から1600円へ値下げする。

改定日は3月1日。現在対象プランを利用中のユーザーも、手続不要で自動的に新料金が適用される。同様のプランを提供する、インターネットイニシアティブ（IIJ）のMVNOサービス「IIJmio」でも、同じく15ギガプランが値下げされている。

月間5GB/500円～のキャンペーン

BIC SIM ギガプラン（音声SIM/eSIM）価格改定 プラン 改定前 改定後 15GB 1800円 1600円

3月31日までにギガプラン（音声SIM・音声eSIM）を新規契約すると、利用開始月から最大6カ月間、月額料金の割引やデータ増量などが受けられる。

既存の「容量アップ！ 割引アップ！ キャンペーン」と併用することで特典が強化される。料金割引特典では、5ギガプランが月額500円、10ギガプランが月額1250円、15ギガプランが月額700円で、それぞれ最大6カ月間利用できる。

データ増量特典では、15ギガプラン以上（15GB～55GB）を対象に、月間データ容量が最大6カ月間、10GB増量される。これにより、15ギガプランの場合6カ月間、月間25GB/700円となる。また、通話定額オプションも割引され「通話定額10分＋」であれば最大6カ月間、無料で利用できる。