【図形クイズ】長方形は全部で何個ある？見落とし注意の3×2マス→正解は2ケタ
図形の中に隠れている長方形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は横3列・縦2段に区切られた図形です。小さな1マスの長方形だけでなく、複数のマスが合体してできる形をいかに正確に見抜けるかが勝負の分かれ目ですよ。
ヒント：1つのマスだけでなく、横に2つ、あるいは縦に2つなど、複数のマスを組み合わせてできる大きな長方形も忘れずに数えてみてくださいね！
答えを見る
▼解説
見落としを防ぐために、サイズや組み合わせ方ごとに整理して数えていきましょう。
・1マスの長方形：6個
・横に2マス繋がった長方形：4個（上段に2つ、下段に2つ）
・横に3マス繋がった長方形：2個（上段に1つ、下段に1つ）
・縦に2マス繋がった長方形：3個（各列に1つずつ）
・縦2マス×横2マスの長方形：2個（左側、右側）
・全体の一番大きな長方形：1個
これらをすべて合計すると、6 ＋ 4 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 18個になります。
「横方向の組み合わせ」と「縦方向の組み合わせ」を順番に整理していくのが、こうした数え上げクイズを攻略するポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
