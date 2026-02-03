タレントの鈴木ユリアさんは2月2日、自身のInstagramを更新。番組でカップルになった塚原舜哉さんとの仲良しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木ユリアさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木ユリアさんは2月2日、自身のInstagramを更新。Netflixの恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』にてカップルとなった塚原舜哉さんとのプライベートな姿を披露しています。

【写真】鈴木ユリア＆塚原舜哉のラブラブショット

「めっちゃ楽しそう笑」

「最近のつーさん」と題し、写真1枚と動画4本を載せている鈴木さん。全て塚原さんとのツーショットです。カラオケで歌う姿や自宅と思われ場所で部屋着を着てリラックスしながら話す姿など、2人の仲の良さが伝わってきます。

また「気持ちよく歌ってたら治療中の歯食べちゃうし　R1泥棒はいるし。笑ってばっかだなぁ。。」と、塚原さんと過ごす日常が楽しいものであることを明かしました。

コメントでは、「本当可愛いカップル」「2人ともなんか似てきた？かわいいなあ」「2人結婚して欲しいくらい素敵」「歯はやべぇだろww　幸せそうでいい」「めっちゃ楽しそう笑」「マジでお似合いカップル」「２人の距離すごい縮まってる」と歓喜の声が続出しています。

2人でディズニーへ！

1月12日の投稿では「ありがとう　つーちゃん　とっても楽しかったぜっ」と、2人で東京ディズニーリゾートを楽しむ姿を披露していた鈴木さん。普段から仲が良いようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)