Q. 2026年の恵方巻は、どの方角を向いて食べる？「しゃべっちゃダメ」と言われる理由は？
節分とは本来「季節の分かれ目」である立春、立夏、立秋、立冬の前日のことを言います。なかでも立春の前日は「新年の始まり」を意味する大切な節目として、古くから重要視されてきました。
また近年では、豆まきとともに恵方を向いて巻き寿司を食べる「恵方巻」の習慣が全国的に浸透しています。
【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認
「2026年の節分は何日ですか？ 今年は、どの方角を向いて恵方巻を食べればいいですか？」
＝＝＝
iPhoneの標準アプリ「コンパス」などのデジタルコンパスで方位角を確認する場合は「165°南」を指す方向が2026年の恵方にあたります。
恵方巻を食べる際には、基本的な作法は次の通りです。
・切らずに丸ごと：縁が切れたり福が途切れたりしないように、包丁で切らずに丸ごと食べます。ですから、恵方巻は1人1本ずつ用意しましょう。
・恵方を向く：その年の歳徳神（としとくじん）がいる方角を向きます。
・無言で食べる：食べながらしゃべると運が逃げてしまうため、食べきるまで口をきいてはいけません。
福を巻き込むとされる7種類の具材が入った太巻き寿司が望ましいそう。願い事をしながら黙々と最後まで味わいましょう。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
Q. 2026年の節分はいつ？「恵方」はどの方角ですか？
A. 2026年は2月3日、「南南東」を向いて恵方巻を食べましょう2026年の「恵方巻を食べる日」は、2月3日の節分です。2026年の恵方（恵方巻を食べる時に体を向ける方角）は、「南南東（細かくいうと南南東微南）」です。
