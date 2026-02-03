ゴディバ ジャパンは、2月6日から、「ホットチョコレート トッパー」3種類と「ホットチョコレート トッパー」をのせたドリンク「ホットチョコレート」を全国のショコリキサー取扱店で販売する。



左から：「ホットチョコレート トッパー レディーゴディバ」「ホットチョコレート トッパー ハート」「ホットチョコレート トッパー ベア」

「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上にそっと浮かべ、ゆっくりと溶かしながら楽しむ円盤型のチョコレート。チョコレートがゆっくりと溶け出し、混ぜるほどに艶やかで濃厚な味わいへと変化する。裏側にあしらったマシュマロが、やさしい甘さをそっと引き立てる。なめらかな口どけと深いコクが広がり、カップの底まで贅沢な余韻を楽しめる。気品あふれる「レディーゴディバ」、カラフルな「ハート」、可愛らしい「ベア」の3種類のデザインを用意した。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのささやかなギフトにも最適となっている。

店頭で「ホットチョコレート トッパー」をトッピングした「ホットチョコレート レディーゴディバ」、「ホットチョコレート ハート」、「ホットチョコレート ベア」も用意した。体と心をじんわり温める、満足感の高い一杯となっている。

［小売価格］

ホットチョコレートトッパーレディーゴディバ：594円

ホットチョコレートトッパーハート：594円

ホットチョコレートトッパーベア：594円

ホットチョコレートレディーゴディバ：810円

ホットチョコレートハート：810円

ホットチョコレートベア：810円

（すべて税込）

［発売日］2月6日（金）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp