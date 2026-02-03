「これが俺の幸せ」元ばんばんざい・るな、娘と初ディズニーへ！ 夫の“のろけ”エピソードも「優男すぎ」
元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんは2月2日、自身のInstagramを更新。家族で訪れた東京ディズニーランドでの写真を公開しています。
【写真】仲良し家族ショット
続けて「はんくんはディズニーに行くなら絶対に暖かい格好で連れて行ってあげたいとの事でベビーカーが防寒対策をすごいしてくれてました 最終疲れ切って眠ってる娘をブランケットを掛けてすっごい幸せそうな笑みでこれが俺の幸せって言ってて本当この人最高やなって思いました 素敵でした」と、夫・はんくんの人柄が分かるエピソードを明かしました。
コメントでは、「なんか惚気けちゃってるやんかわいいな」「素敵な旦那さん」「幸せ空間すぎる」「ほんとかわいいし素敵すぎるーーー」「はんくん流石優男」「文から幸せなのが伝わってくる」「はんくん優男すぎでしょーー」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんか惚気けちゃってるやんかわいいな」「娘ちゃんとの初ディズニー」と書き出した流那さん。家族でディズニーを楽しむ写真を5枚載せています。「今日はこうして一緒に出かけて娘が楽しそうだったりすると私もはんくんもすっごい嬉しい気持ちで、幸せでした」とのことです。
ディズニーソロショットも同日の別投稿でもディズニーを楽しむ写真を披露していた流那さん。1、2枚目のソロショットがとてもかわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
