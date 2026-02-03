WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、店内で焼き上げるクッキー「チョコチップ」「ホワイトマカダミア」の4枚がセットになった「ベイクドクッキーBOX」を2月9日から全国のサブウェイで期間限定発売する。



「チョコチップ」

昨年12月の発売以来、多くの消費者様に好評を得ているクッキーから、バレンタインシーズンにぴったりの「ベイクドクッキーBOX」が期間限定で登場する。同商品は「チョコチップ」と「ホワイトマカダミア」を各2枚ずつ詰め合わせた全4枚セットで、ギフトにも最適な特別デザインのオリジナルパッケージに入れて提供。通常価格から40円お得に楽しめる。



「ホワイトマカダミア」

クッキーは店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりと柔らかい食感を実現した。食べ応えがあり、ひと口食べれば思わず手が止まらなくなるおいしさに仕上げたという。

バレンタインの時期に、大切な人へのギフトとしてはもちろん、自身へのちょっとしたご褒美にもおすすめだとか。店内で焼き上げた、サブウェイならではのクッキーを、この機会にぜひ食べてみてほしいという。

［小売価格］960円（税込）

［発売日］2月9日（月）

サブウェイ＝https://www.subway.co.jp