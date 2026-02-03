日清食品は、「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」を2月16日から発売する。

「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層の消費者に支持を得ている和風カップ麺のトップブランド。今回、春らしい彩りの素材で華やかに仕立てた新商品を、“春どん兵衛”として季節限定で発売する。

「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」は、春が旬のあさりとはまぐりのうまみに、ほたてのコクをぜいたくに重ねた、濃厚で上品な味わいのつゆが特長となっている。



「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」

「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」は、醤油をベースに鰹と昆布を合わせ、高知県産柚子皮の爽やかな香りを加えたコク深い味わいのつゆと、色鮮やかな“小エビ揚げ玉”が特長。どちらの商品も、花形かまぼこ、かきたま、ワカメなど彩り豊かな具材を入れるとともに、パッケージを黄色やピンクを基調とした春らしいデザインにするなど、華やかな見た目にこだわった。一足早く“春気分”を味わえる“春どん兵衛”2品を、ぜひ賞味してほしい考え。

「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」は、もっちりとしたつるみのあるうどん。3種の貝だし（あさり、はまぐり、ほたて)）のうまみとコクをぜいたくに重ねた、濃厚で上品な味わいのつゆとなっている。具材は、花形かまぼこ、かきたま、ワカメ、ネギ。

「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」は、つるっとしたコシのあるそば。醤油をベースに鰹と昆布を合わせ、高知県産柚子皮の爽やかな香りを加えたコク深い味わいのつゆとなっている。具材は、“小エビ揚げ玉”、“生姜入りエビ粉揚げ玉”、花形かまぼこ、かきたま、ワカメ。

［小売価格］各236円（税別）

［発売日］2月16日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp