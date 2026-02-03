ロッテは、2月10日に昭文社の旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」とのコラボレーション企画第17弾として「小さなチョコパイ」「ふんわりプチケーキ」の2ブランドから新商品を発売する。

今回のテーマは、地元で愛される名店が提供する「県産フルーツ使用の人気メニュー」。山形県南陽市と米沢市にある人気パティスリー「白いくも」の「さくらんぼのショートケーキ」の味わいを表現した「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞」と、岡山県瀬戸内市にある珈琲専門店「山の上のロースタリ」の「レモンのドーナツ」の味わいを表現した「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞」が登場する。

お菓子で“おいしい旅気分”を味わいながら、この商品をきっかけにコラボレーションしたカフェに足を運んでもらい、スイーツとともに観光もぜひ楽しんでほしい考え。



左から：「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞」「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞」

「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜白いくものさくらんぼのショートケーキ＞」では、山形県南陽市や米沢市にある人気パティスリー「白いくも」の「さくらんぼのショートケーキ」の味わいを表現した。生地にはチョコレートとココアパウダーを練り込み、クリームには山形県産さくらんぼ果汁と生クリームを使用し、バランスよく楽しめるように仕立てた。なお、山形県産さくらんぼ果汁1.2％を使用（生換算）。生クリーム0.9％使用している。

山形県南陽市と米沢市にある「いつでも作りたての美味しさを」をコンセプトに、地元の人々から愛され続けている創業30年を超えるパティスリーの「白いくも」。地元食材の自然な美味しさを楽しんでもらうため、毎日パティシエたちが丁寧に手作りをしている。「さくらんぼのショートケーキ」は、フランス菓子である「フォレノワール」を地元の人に、より楽しんでもらうために、白いくもの店主がアレンジした逸品。香り豊かなチョコレートスポンジと生クリームが、山形県産さくらんぼの味わいを引き立たせている。

「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜山の上のロースタリのレモンのドーナツ＞」は、岡山県瀬戸内市にある人気カフェ「山の上のロースタリ」の「レモンのドーナツ」の味わいを表現した。生地はシュガードーナツ風味で、クリームには瀬戸内レモンの果汁とパウダーをダブルで配合することで、レモンの酸味と苦みの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てた。なお、瀬戸内レモンの果汁1.0％を使用（生換算）している。

岡山県瀬戸内市の牛窓オリーブ園内にある、焙煎所が併設された珈琲専門店「山の上のロースタリ」。コーヒー豆は直接出向いた農園から主に仕入れている。消費者の好みに合わせたコーヒー豆の種類、抽出方法で丁寧に淹れられたコーヒーと瀬戸内海を一望する牛窓の絶景を楽しめる。「レモンのドーナツ」は、水と小麦を混ぜ天然酵母により自然発酵した生地「サワードウ」のドーナツをアイシングし、レモンピールをトッピングした定番スイーツ。レモンピールのほろ苦さと甘酸っぱさが、ドーナツの風味とよく合う。なお、プチケーキには、ドライイーストを使用している。

「ことりっぷ」は、旅する人に小さなしあわせを届ける旅メディアブランド。旅するすべての女性を応援する。旅先の情報を毎日発信する「WEB・アプリ」、旅先や地域の魅力を紹介する季刊誌「ことりっぷマガジン」、国内海外102タイトル（2月現在）、累計発行部数1900万部超の旅行ガイドブック「ことりっぷ」、イベント・ワークショップなど、さまざまな形で旅する女性をしあわせにするサポートをしている。また、女性を誘客する自治体や交通関連、流通関連、飲食店、女性向け商品のメーカーなど、幅広くコラボレーションを展開している人気ブランドとなっている。

［小売価格］各345円前後（税込）

［発売日］2月10日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp