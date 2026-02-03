

「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」イメージ

東京マリオットホテルは、3月1日〜4月30日の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG（ラウンジアンドダイニングジー）」において、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」とホテル自家製のビーントゥバーチョコレートの魅力を堪能できる「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」を発売する。

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながら楽しむ東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。3〜4月は、練乳いらずといわれるほど甘みが強いブランドいちご「あまりん」と、ホテルでカカオマスから製造を手掛けるビーントゥバーのチョコレートを主役に据え、それぞれの味わいを存分に堪能するスイーツ・セイボリーがテーブルに並ぶ。スイーツにはすべてビーントゥバーのチョコレートを使用し、「あまりん」のおいしさをダイレクトに感じられるパフェやタルトなど8品がラインアップ。ビーントゥバーのチョコレートは香りや味わいにこだわり、マダガスカル産・コロンビア産をブレンドし62％と高めのカカオ分を含有するスイートチョコレートや、ガーナ産・パナマ産のカカオをブレンドしたミルクチョコレートをホテルで一から製造。甘くみずみずしい「あまりん」とのマリアージュを届ける。セイボリーはレッドカラーが目をひくミネストローネやトリュフがリッチに香るローストビーフのサンドウィッチなど4品を用意した。

都会の喧騒から離れ落ち着いた御殿山の地で、いちごとチョコレートが織りなす甘美な味わいに浸る至福のひとときを東京マリオットホテルで楽しんでほしい考え。

「あまりん」は、2016年に埼玉県農業技術研究センターで育成された、埼玉県オリジナルのいちご品種。2024年2月に開催された第2回いちご選手権において最高金賞を受賞した。食べた瞬間に際立つ強い甘みとほのかな酸味が特徴。果実の色ツヤが美しく、鮮やかな赤色が映える見た目の良さも魅力的だという。

ビーントゥバー（Bean to bar）とは、カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造をおこなうことを指す。東京マリオットホテルではパティシエがカカオ豆の選定や配合・コンチング（撹拌）までをホテル内で行うことで、スイーツ一つひとつに合わせたおいしいチョコレート作りが可能となる。

［あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea 概要］

期間：3月1日（日）〜4月30日（木）

時間：13:00〜／15:30〜

場所：Lounge＆Dining G

料金：1名 7500円（税・サービス料込）

※予約は2名から2日前までの事前予約制となる

※記載の提供内容は変更になる場合がある

東京マリオットホテル＝https://www.tokyo-marriott.com