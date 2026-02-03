

左から：「「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」

日清食品チルドは、「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」を関東、中部地区で3月1日に発売する。

近年の記録的な猛暑や長引く残暑によって、“冷し麺”の需要が高まっている。一方で、“冷し麺”はメニューがマンネリ化しやすく、「定番メニュー以外の“冷し麺”が食べたい」という声も少なくない。

そこで今回、“冷し麺”の新たな選択肢として、懐かしさと親しみやすさで若者からも注目を集める“町中華”と、本場の味わいや香りにこだわった“ガチ中華”に着目した2品を新発売する。「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」は、ねぎ油のコクと香味野菜のうまみをきかせた、食欲をそそるうま塩だれが特長。「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」は、香醋（コウズ）の酸味と五香粉（ゴコウフン）の香りをきかせた、唐辛子の後引く辛さがクセになる醤油だれが特長となっている。

どちらの商品も、中華料理店を思わせる“やみつきだれ”に、しっかりとしたコシのある中細ちぢれ麺を合わせた。好みで刻みねぎやサラダチキン（具材は別途用意）などを添えれば、ボリューム満点の一皿として楽しめる。

家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる「中華の一品」シリーズを、ぜひ試してみてほしい考え。

「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」は、つるみとしっかりとしたコシのある中細ちぢれ麺とのこと。ねぎ油のコクと香味野菜のうまみをきかせた、やみつきになるうま塩だれとなっている。

「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」は、つるみとしっかりとしたコシのある中細ちぢれ麺。香醋の酸味と五香粉の香りをきかせた、唐辛子の後引く辛さがクセになる醤油だれとなっている。

［小売価格］各445円（税別）

［発売日］3月1日（日）

日清食品チルド＝https://www.nissin.com/jp/company/about/nissinfoods-chilled