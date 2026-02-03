2児の母・菊地亜美、夫との2ショット写真添え結婚記念日を報告「幼稚園の間にとーっても美味しいお鮨屋さんでランチ」
タレントの菊地亜美（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショット写真とともに、8回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。
【写真】「旦那様からのサプライズは最高に幸せだね」結婚8周年を迎えた菊地亜美＆夫の2ショット
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）、25年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
菊地は「結婚記念日だったので、幼稚園の間にとーっても美味しいお鮨屋さんでランチ 結婚8周年 振り返れば8年前とは生活も考え方も全く変わったなーなんて 我が家は我が家のスタンスで、これからも協力しあって9年目も楽しみます」と、節目を迎えた思いをつづっている。
さらに2枚目の写真について「2枚目は結婚記念日当日、長女の『あなた今日ゲストよ〜ゲストだからお着替えしないと〜』の声で起床し、パジャマのまま夫からもらった花束を持って、娘のポーズ指定で写真を撮ってもらったもの 笑」と明かし、家族ならではのほほ笑ましいエピソードを披露した。
そのほかの写真についても「3〜5枚目 次女と二人でキッズカフェに行ったり、二人の成長が可愛かったり 6.7枚目 美味しいランチに行きたいという母の希望で、母と姉と 8.9枚目 義実家から沢山もらって、娘たちが毎日なにかしら食べてるみかんといちご、干し芋、トマトと1年待ちのトマトジュース」と、家族との日常や温かな交流を振り返っている。
この投稿にフォロワーからは「結婚記念日おめでとうございます」「全てが素敵な暮らし」「旦那様からのサプライズは最高に幸せだね」「8年目おめでとうございます」など祝福の声が寄せられている。
