『葬送のフリーレン』顔が激変で話題 ＜癇癪のフリーレン＞原作ページ公開
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第3話（通算31話）が放送されたことを受け、公式Xでは「癇癪のフリーレン」映像が公開され、あわせて原作ページも投稿された。
【画像】顔が激変のフリーレン！「うおーん」大泣きするシーン 公開された原作ページ
第31話「好きな場所」は、温泉地のエトヴァスでフリーレンたちは温泉に思いを馳せるが、山村はすでに廃れていた。山奥に「エトヴァス山の秘湯」があるという話を聞いた3人はそこに向かうことに。険しく、魔物も棲む山道を進んでいった先に待つものは果たして…。そして次の都市に到着すると、フェルンはシュタルクから意外な誘いを受ける…というストーリーが展開された。
フリーレンが大泣きするシーンが流れると、公式Xでは「癇癪のフリーレン。三日三晩泣き喚き、勇者ヒンメルも恐れおののく」と名シーンを紹介。これにネット上では「漫画では一コマで終わっていた泣き喚きシーンアニメでは30秒ほどのシーンとしてしっかり表現されていて原作も好きだけどアニメでしか得られないものがあって好き」「赤ちゃん」「このシーン、公式だと号泣のフリーレンじゃなくて、癇癪のフリーレンって扱いなのか。ここは爆笑ものだった」などの声が出ている。
また、あわせて原作ページも公開となり、ここでのフリーレンは「うおーん」と泣いている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
