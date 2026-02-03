屋外に展示された作品＝山下ふ頭

横浜港・山下ふ頭（横浜市中区）に開設中の体験型アート施設「ＴＨＥ ＭＯＶＥＵＭ ＹＯＫＯＨＡＭＡ（ザ・ムービアム ヨコハマ）」で、フランスの職人による複製彫刻を紹介する企画展が開催されている。いずれも、ルーブル美術館など欧州の美術館から館外に出ることがほとんどないとされる文化遺産の名彫刻を精緻に再現したものだ。会期は同施設最終日の３月３１日まで。

「グラン・パレ ムラージュ工房〜心奪われる名彫刻達 Ｃｏｕｐ ｄｅ ｆｏｕｄｒｅ─ひと目惚（ぼ）れ─展」と題された企画展で作品を手がけたのは、同国の国立美術館の作品管理や文化発信などを担う公的機関「グラン・パレＲｍｎ」が擁する「ムラージュ工房」の職人。卓越した職人技とデジタル技術を融合し、オリジナルを忠実に復刻した。昨年の大阪・関西万博のフランス館で披露された大型彫刻４点、古代ギリシャから近代までの代表作１１点の計１５点が入れ替わりで展示される。

大型作品は海を望む屋外に置かれ、風景との一体感が味わえるという。企画展に合わせて、同施設を展開するトヨタグループの技術を活用して廃材を生まれ変わらせた、大理石のような台座も一部作品の展示に使用されている。企画展の詳細はザ・ムービアム ヨコハマの公式サイトで。