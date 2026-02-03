【2月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2026年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
2月3日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! あの人気商品の「盛りすぎ」モデルや、チョコを贅沢に使用したタルトやパン、食感の楽しいもち食感ロールなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2026年2月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」(319円)
「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」(319円)
価格 : 319円
エネルギー : 394kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと
ふわふわと濃厚の2層のチーズを思う存分楽しめる「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」が登場です。お値段そのままで通常サイズの1.5倍という圧倒的なボリュームが魅力のこちら。一口ごとに広がるチーズのコクを心ゆくまで堪能できる、満足度の高い一品に仕上がっています。
「生チョコタルト」(286円)
「生チョコタルト」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 407kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと
ショコラの深い味わいと、なめらかなホイップクリームの組み合わせが楽しめる「生チョコタルト」が登場。サクサクのタルト生地に濃厚な生チョコのコクが重なり、おやつタイムを贅沢に彩ってくれます。チョコ好きの方にぜひおすすめしたい一品です。
「パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」(408円)
「パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」(408円)
価格 : 408円
エネルギー : 519kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと
人気のシリーズから「パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」が登場。パリっとしたチョコの食感といちごクリームの甘酸っぱさが絶妙にマッチ。もちもちの生地で巻き込んだ、食感のコントラストが楽しいボリューム満点のスイーツになっています。
「板チョコパンケーキ」(203円)
「板チョコパンケーキ」(203円)
価格 : 203円
エネルギー : 357kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと
板チョコが大胆にはみ出す見た目も楽しい「板チョコパンケーキ」が登場! サクッとした板チョコの食感をダイレクトに楽しめるこちらのパンケーキ。チョコの甘みと生地のふんわり感が一度に味わえる、チョコ好きにはたまらない一品です。
「生ブリオッシュ こく旨ミルク&カスタード」(171円)
「生ブリオッシュ こく旨ミルク&カスタード」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 321kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと
※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと
しっとりとしたブリオッシュ生地が魅力の「生ブリオッシュ こく旨ミルク&カスタード」が登場です。濃厚なカスタードと口どけのよいホイップクリーが魅力の、朝食やおやつにもぴったりな一品に仕上がっています。
まとめ
2月3日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」や「生チョコタルト」、「板チョコパンケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
