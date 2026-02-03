足立梨花、ミニスカ×タイツで圧巻美脚「怒」ポーズショットに「可愛すぎる」「ぜひ怒られたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の足立梨花が2月2日、自身のInstagramを更新。参加イベントでのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人女優「顔ちっちゃい」ミニスカタイツで美脚スラリ
体験型イベント「怒怒怒ランド」に訪れた様子の足立。「怒 わかるわかるー」と火山の絵文字を添えてイベントでの複数枚の写真を投稿。うさぎのキャラクターと「怒」ポーズでの2ショットも披露しており、ミニスカートからはタイツを身に着けたスラリとした脚がのぞいている。
この投稿に「可愛すぎる」「ぜひ怒られたい」「顔ちっちゃい」「スタイルいい」「こんな風に怒られたら笑顔になっちゃう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆足立梨花、うさぎと「怒」ポーズ2ショット
◆足立梨花の投稿に反響
