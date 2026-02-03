北斗晶／2014年撮影 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/03】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月2日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。

◆北斗晶、新ヘア公開


北斗は「久々にパーマかけた」と記し、美容院での施術中の姿と施術後のミディアムのパーマヘアを公開。「大して変わらなかった イメチェン失敗」と汗マークの絵文字を添えてつづっている。

◆北斗晶の新ヘアに反響


この投稿に、ファンからは「現役時代思い出す」「すごく素敵」「ちゃんとイメチェンできてます」「可愛い」「とてもお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

