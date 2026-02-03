aespaウィンター、柄ストッキングで美脚スラリ「等身すごい」「スポーティーなコーデ似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月2日、自身のInstagramを更新。スポーティーなコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「等身すごい」ショートパンツで抜群プロポーション披露
ウィンターは楽屋などで撮られた自身のオフショットを複数枚投稿。ツインテールに赤いTシャツ、ショートパンツという衣装では、チェック柄のストッキングを身に着けたスラリとした脚がのぞいている。また、黒のクロップドTシャツを身に着けたショットでは、ほっそりとした美しいウエストが際立っている。
この投稿に、ファンからは「元気一杯の女神さま」「等身すごい」「スタイルレベチ」「ウエストが引き締まってる」「スポーティーなコーデ似合う」「何を着ても可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ウィンター、スポーティーコーデで美脚＆美ウエスト披露
◆ウィンターの投稿に反響
