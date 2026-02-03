SHINee・オンユ、約8カ月ぶりにカムバック決定！3月9日に新AL『TOUGH LOVE』リリース

ボーイズグループSHINeeのメンバー、オンユが来る3月9日のカムバックを確定させた。

2月3日、所属事務所GRIFFINエンターテインメントは「オンユが3月9日に5thミニアルバム『TOUGH LOVE』をリリースし、ファンと会う。オンユは新アルバムを通じて、独自の音楽の世界観の拡張を宣言する予定で、たくさんの期待と関心をお願いする」と明らかにした。

【写真】オンユ、“変幻自在のビジュアル”に視線釘付け

オンユのカムバックは、去る2025年7月にリリースされた2ndフルアルバム『PERCENT』以来、約8カ月ぶりとなる。

オンユはこれまでアーティスト兼プロデューサーとして楽曲制作全般に関わり、実力を証明してきたため、『TOUGH LOVE』での洗練された音楽にも注目が集まっている。

カムバックに先立ち、2月1日、オンユはソウル松坡（ソンパ）区オリンピック公園のチケットリンク ライブアリーナで開催されたアンコールコンサート「2025-26 ONEW WORLD TOUR［ONEW THE LIVE：PERCENT （％）］ENCORE」にて、『TOUGH LOVE』のヒントを含めた予告動画を電撃公開し、ファンから大きな反響を得た。

（写真＝GRIFFINエンターテインメント）

予告には、さまざまな愛の形を予感させるかのように、日常の至る所に赤いハートが次々と登場し、視線を釘付けにする。しかし、すぐにハートは形もわからないくらいに燃え、砕け、壊れ、亀裂が入る。動画は、アルバムタイトル『TOUGH LOVE』という文字とリリース日が示される形で締めくくられ、その意味に対する好奇心を刺激した。

なお、オンユの5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、3月9日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）