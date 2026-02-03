日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、緊急避妊薬が２日から処方箋なしで薬局で購入できるようになったことを報じた。

緊急避妊薬「ノルレボ」は性行為から７２時間以内の服用で約８割の確率で妊娠を防げるとされており、１錠入り１箱が７４８０円（税込み）、購入に年齢制限がないことを紹介した。また購入希望者はチェックシートで持病などを回答し、薬剤師の目の前で服用すること、厚労省が薬局やドラッグストアに対して購入者のプライバシーに十分配慮するよう求めており、研修を受けた薬剤師がいるなど条件を満たした薬局などでのみ購入できることを伝えた。

コメンテーターのアンミカは「妊娠を望まない女性の人生と命を守る選択肢が増えたんだなと感じています」とひとこと。「だからといって男性側が避妊しなくていいということでもなく、８割といわれているので避妊の必要があったりだとか、あと副作用とかの使用回数、頻度だとかも正しく知るのが大切だと思います。やはり処方箋では間に合わないということで薬局でということなのでプライバシーの配慮なんかは検討の余地があるのかなと思います」と私見を続けた。