【Amazonセール】ダイソンのコードレススティック掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」と「V8 Slim Fluffy Extra」がお買い得
【Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) /Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) 】 セール中
過去価格：89,650円
参考価格：41,800円
Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)
Amazonにて、ダイソンから発売中のコードレススティック掃除機が割引価格で販売されている。
割引価格で販売されている製品は「Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) 」と「Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) 」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)
過去価格：89,650円
セール価格：54,000円
割引率：40％
床を選ばず徹底掃除できる、吸引力の高いスティッククリーナー。高機能LEDとオートモードを搭載し、正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化し、取り逃しを防ぐ。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整する。また、液晶ディスプレイに、吸引したゴミをサイズごとに分類し、リアルタイムで表示する。
Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM)
参考価格：41,800円
セール価格：29,800円
割引率：29％
航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで、軽量化を実現。ナイロンフェルトが大きなゴミをとらえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。クリーナーヘッドを日本の住宅向けに小さく軽く設計。より短く軽いパイプで、狭い場所の掃除が可能なほか、ツールを切り替えて、高いところの掃除もできる。
※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。