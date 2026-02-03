【Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) /Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) 】 セール中

Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)

Amazonにて、ダイソンから発売中のコードレススティック掃除機が割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は「Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) 」と「Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) 」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)

過去価格：89,650円

セール価格：54,000円

割引率：40％

床を選ばず徹底掃除できる、吸引力の高いスティッククリーナー。高機能LEDとオートモードを搭載し、正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化し、取り逃しを防ぐ。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整する。また、液晶ディスプレイに、吸引したゴミをサイズごとに分類し、リアルタイムで表示する。

Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM)

参考価格：41,800円

セール価格：29,800円

割引率：29％

航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで、軽量化を実現。ナイロンフェルトが大きなゴミをとらえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。クリーナーヘッドを日本の住宅向けに小さく軽く設計。より短く軽いパイプで、狭い場所の掃除が可能なほか、ツールを切り替えて、高いところの掃除もできる。

※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。