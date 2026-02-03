西武は３日、２２、２３日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」のソフトバンク戦、および２７、２８日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦のサポートメンバーとして、隅田知一郎投手（２６）、糸川亮太投手（２７）、仲田慶介内野手（２６）が選出されたと発表した。

３選手のコメントは以下の通り。

【隅田知一郎コメント】

このような貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。日本を代表する投手の皆さんと同じ環境で過ごせることは、自分にとって大きな刺激になりますし、学べることも多いと思っています。サポートメンバーとして、自分に求められている役割をしっかり理解し、チームの力になれるよう全力で取り組みたいです。またこの経験を、必ず今後の自分の成長、そしてシーズンでの結果につなげていきたいと思います。

【糸川亮太コメント】

今回、侍ジャパンのサポートメンバーに選出していただき、大変光栄に思います。野球人生においても非常に貴重な時間、経験になると思うので、さまざまな面で多くを学び、吸収しながらレベルアップにつなげていきたいです。背伸びすることなく、自分にできることを一つひとつしっかりと取り組んでいきたいと思います。

【仲田慶介コメント】

このような貴重な機会をいただき、身が引き締まる思いです。日本を代表する一流の選手たちのプレーを間近で見られることは、自分にとってまたとない経験ですし、プレーや準備、考え方など、少しでも多くのことを吸収したいです。この経験を無駄にせず、今シーズンのプレーで成長した姿を見せられるよう、全力で取り組んできます。