【OSHI WORKS フリーレン】 6月 発売予定 価格：6,600円 【OSHI WORKS フェルン】 8月 発売予定 価格：6,600円 【OSHI WORKS シュタルク】 7月 発売予定 価格：6,600円

コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS フリーレン/フェルン/シュタルク」を、それぞれ6月から8月に発売する。価格は各6,600円。

本製品は、アニメ「葬送のフリーレン」より、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人を、世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開するコトブキヤのフィギュアブランド「OSHI WORKS」でフィギュア化するもの。

冬服姿のフリーレンたち一行をフィギュア化しており、それぞれ杖や斧を構えた姿で表現されている。

「OSHI WORKS フリーレン」

「OSHI WORKS フェルン」

「OSHI WORKS シュタルク」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約200mm（台座含む） 素材：PVC、ABS仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約220mm（台座含む） 素材：PVC、ABS仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。