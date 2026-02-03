平均余命3ヶ月の最前線ラバウルを1年4ヶ月も生き抜いた男が、上官に激怒された「無茶な行動」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は誰よりも長く激戦地ラバウルで戦い、戦後は故郷北海道で造材会社を経営した中村佳雄飛曹長を紹介する。

大半が戦死したラバウル戦線

太平洋戦争で、南太平洋における日本陸海軍の一大拠点だったラバウル。この地に展開した海軍のいくつもの航空部隊は「ラバウル海軍航空隊」の総称で知られ、その名を冠した歌（「ラバウル海軍航空隊」作曲・古関裕而、作詞・佐伯孝夫、歌・灰田勝彦）が国内でも大ヒットした。

だが、いかにも勇壮で軽快な歌の旋律とはうらはらに、ラバウルを拠点としたソロモン、ニューギニア方面の航空戦は、長く苦しい熾烈なものだった。開戦直後の昭和17年1月末、千歳海軍航空隊の九六式艦上戦闘機がラバウルに進出して以来、昭和19年2月下旬に航空隊の主力がトラック基地に後退するまで、のべ2年1ヵ月におよぶ戦いに投入された搭乗員は、その大半が戦死。戦後、元海軍戦闘機搭乗員の集まりである「零戦搭乗員会」が調査したところでは、ラバウルに進出した戦闘機搭乗員の、戦死するまでの平均期間は3ヵ月、出撃回数8回、という数字が出ている。

そんな過酷な戦場で1年4ヵ月にわたり、二度も重傷を負いながら、一度の内地帰還もないまま誰よりも長く戦い抜いた零戦搭乗員が中村佳雄である。

北海道上川郡朝日町（現・士別市）に暮らす中村を訪ねたのは、平成8（1996）年10月16日のこと。ラバウルでともに戦った同年兵の零戦搭乗員・大原亮治の紹介だった。

「中村っていうのは無茶なやつでね。あるとき、空戦中にエンジン故障で戦場離脱、帰る途中で敵戦闘機と遭い、そいつを叩き墜として帰ってきたんです。あとで『お前、なんで戦場離脱したのかわかってるのか！』と、大目玉を食ってましたよ。私も1年1ヵ月、ラバウルに長くいたほうだけど、中村はそれより3ヵ月も長くいたんだから。彼の話もぜひ聞いてやってくださいよ」

中村との出会い

旭川空港に出迎えてくれた中村は、大原に聞かされたエピソードから想像する通りの、いかにも戦闘機乗りらしく精悍で、温厚ななかにも、どこかやんちゃ坊主の面影を残す人だった。当時、73歳。

「やあ、はじめまして。大原からあなたのことは聞いています。じゃあ、行きましょうか」

旭川空港から中村邸までは約90キロ、車で2時間弱の道のりである。広い北海道、ほかに交通手段がないから仕方がないが、中村は自分でハンドルを握り、わざわざ迎えにきてくれたのだ。

東京では、まだ紅葉もはじまらない季節だが、ここではすでに、山という山が紅や黄色に彩られ、晩秋の気配が濃かった。私は、そのあまりの美しさに思わず息を呑んだ。

「いまがいちばんいい時期です。あと半月もすれば雪が降ります。ヒグマもそろそろ冬眠の準備でしょう。――このへんの山にも、ヒグマがいるんですよ」

道央自動車道を北上し、士別市内で東に折れる。中村の家は、防寒のため玄関が二重のつくりになっていた。冬季の最低気温は氷点下20度を下回ることもしばしばあるという。

「数年前、トラックの荷台から落ちて神経を傷めましてね。少しでも冷えると動けなくなるもんだから、暖房であなたには暑いかもしれませんが。まあ、さっそく話をしましょう」

従軍の選択

中村佳雄は、大正12（1923）年、北海道上川郡上士別村（現・士別市朝日町）の農家に、7人きょうだいの三男として生まれた。

「私らが子供の頃は、このあたりにはまだ自転車もありませんでした。米の飯もめったに食べられず、貧しいところでしたよ」

厳しい自然環境のもと、近隣では並ぶ者のいないガキ大将に成長した中村は、高等小学校を卒業してしばらく家業を手伝うが、家を継ぐのは長男だから、三男の中村にはいずれ居場所がなくなる。将来の進路を考えると、農家の次男、三男に与えられた選択肢のうち、もっとも堅実なのが兵隊になることだった。

「海のないところですから、もちろん軍艦など見たこともありませんが、高等小学校の先生が海軍の下士官だった人で、手に職をつけるなら海軍だ、と。それで海軍の機関兵を志願したんです。戦争に行くかも、なんて考えてもいません。動機はあくまで、家から独立して生きていくためですね。地元の役場で試験を受けて、それで入団が決まりました。

入団と言っても、海軍は陸軍とちがってどこにでもあるわけじゃない。北海道は横須賀鎮守府の管轄で、横須賀海兵団に入団することになります。札幌までは村の兵事係に付き添われ、そこからは全道から集まった志願者数百名と一緒に、道庁の兵事課の人に引率されて、2日がかりで横須賀に着きました。

――汽車に乗ったのもはじめてのことで、いまの海外旅行よりも大変でした。ここまで来たらもう引き返せないと思いましたね」

昭和15（1940）年6月1日、四等機関兵として入団した満17歳の中村は、海軍で毎日米の飯が食べられることに感激したという。毎日の訓練は厳しいものだったが、それも、育った自然環境のなかでの生活と比べると、さほど大変だとも思わなかった。

