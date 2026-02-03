ミラノ・コルティナ五輪・女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手が現地2日、試合会場で初練習を行いました。会場入りすると、スケートリンクのインフィールドでウォーミングアップを始め、リンクに入る際は一礼をし、初めて氷の上に足を踏み入れました。

初滑りはスピードを上げず、氷の感触を確認する様子が見られ、team GOLDチームメイトで中国代表のハン・メイ選手と滑る姿もありました。

練習後、郄木選手はインタビューに応じ、試合会場への感想や意気込みを語りました。

リンクの感想については「そうですね。ここ数年で滑ったり滑ってきているリンクとは、ちょっとやっぱり雰囲気が違うなっていうのは感じたんですけど、なんとなく幼少期というか、子供の頃に滑ってた、仮設リンクを彷彿させるような音だったり、私の中では、ちょっと逆に懐かしさなのか、慣れ親しんだ感じなのか、ちょっとまだ表現わからないんですけど、そういう印象は持ちましたね」と述べました。

その幼少期の懐かしさを感じた点としては、滑る際の音を指摘。「音、皆さん聞こえましたかね。私が聞き覚えあるのは、帯広の明治のオーバルができる前の仮設リンクがあるんですけど、ああいうところの音と似てるなって思って。だからその、ここ仮設リンクですよね。その特有の音なのかなって私は思ったんですけど。なので、この音はどういう影響あるんだろう、みたいな不安感はあんまりなくて。もちろん氷の質はこっちの方が全然いいので」と語りました。

また滑った感触としては「スピードを出した練習などはこれからなので、ちょっとまだわからないところはあるんですけど」とは言いつつも「ファーストタッチは悪くなかったかなと思うので、ここから考えうる、考えられる対策というか、そのアイデアっていうのを常に持ちながら、氷上トレーニングに挑んでいければ、アジャストは可能なのかな」とはなし、不安を一切見せず。

さらに自身の体調については、W杯後に滞在していたドイツからイタリア入りしたことが幸い。長距離移動直後に感じるぼんやりした感覚がなく「まずまずの具合」と説明し、試合に向けては「体調や体の具合を常によくできるように取り組んでいくことが1番大事だなと思っていて、その上で、自分の日々取り組んでる課題や、その都度新しく取り組んでいくものと色々あるんですけど、そういうのを1つ1つ質を上げていきたいなと思っています」と意気込みを語りました。