日本直販、声優事務所まさかの子会社化でネット衝撃「全部自前でやれたほうが合理的よね」「えぇー！すげぇな」
日本直販株式会社は2日、声優事務所「クロコダイル」を運営する株式会社クロコダイルを子会社化したことを発表した。日本直販がこれまで培ってきた通販・会員事業の基盤と、クロコダイルが有する声優の表現力や発信力を掛け合わせることで、ライブ配信やライブコマースを軸とした新たな買い物体験の創出に注力していき、ネット上では驚きの声が出ている。
【画像】日本直販が子会社化！青山なぎさなど所属タレントたち
日本直販株式会社は、声優プロダクションである株式会社クロコダイルの株式を取得し、同社を子会社化。クロコダイルは、アニメやゲーム分野に加え、CMナレーションや番組出演など、幅広い領域で実績を持つ実力派声優が多数所属する声優事務所で、今回の子会社化により、両社はより一体的な事業運営を進めていく。
日本直販は、総合通販事業を中核としながら、従来の「モノを売る」通販の枠にとらわれない取り組みを進めてきた。これまでに、Jリーグ「サガン鳥栖」と連携した体験施策「日本直販 SPECIAL DAY!!」の開催や、会員向けに厳選した旅行体験の提供など、体験価値を重視した施策を展開。また、ライブ配信や番組形式を取り入れた販売企画にも取り組み、ECとエンターテインメントを結びつけるノウハウを蓄積してきた。
今回のクロコダイル子会社化により、日本直販は、声優の高い表現力やファンとの親和性を活かしたライブコマースを本格的に強化していく。これまで外部連携で実施してきたライブコマース番組を内製化することで、企画力・演出力・品質のさらなる向上を図る。今後は、番組、EC、イベントを有機的に組み合わせ、声優を起点とした新しい購買体験や参加型サービスを提供。日本直販は、物販にとどまらず、体験、会員、旅行、金融、保険といった複数のサービスを束ねる総合サービス企業への進化を目指していく。
まさかの声優事務所の子会社化にネット上では「通販番組で声優起用？」「YouTuberやvTuberにそこそこの金払って宣伝するより、全部自前でやれたほうが合理的よね 芸能事務所もタレントも増えすぎてるからそう言う流れは他にもありそう」「なんじゃこりゃ日本直販の通販番組にクロコダイルタレント起用とかそういう流れか？」「えぇー！すげぇな」などの声が出ている。
■主な所属タレント
原奈津子
小坂井祐莉絵
長谷川玲奈
山田親之條
朝ノ瑠璃
田中音緒
青山なぎさ
