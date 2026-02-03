2児の母・柳原可奈子「豆まき＆手巻き寿司パーティーしたよ」 夫が撮影した“節分ショット”公開「みんな素敵な笑顔」「かなちゃん鬼、可愛過ぎる！いいお母さんだね」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族で節分を楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「みんな素敵な笑顔」「かなちゃん鬼、可愛過ぎる！」家族で豆まき＆手巻き寿司を楽しむ柳原可奈子
柳原は「ひと足早い #節分」「豆まき&手巻き寿司パーティーしたよ」とつづり、節分イベントを自宅で満喫したことを報告。続けて「去年は驚いて泣くだけだった次女 今年は鬼に豆を投げることができました」と、成長を感じさせるエピソードも明かした。さらに「お姉ちゃんは毎年ケラケラ笑ってます」と長女の様子も紹介し、家族それぞれが節分を楽しんだ様子を伝えている。
投稿された写真には、鬼役を務める柳原の姿や、豆まき、手巻き寿司パーティーを楽しむ家族の様子が収められており、撮影は夫が担当したことを紹介。「パパ写真20枚あります」「毎年恒例【掃除機がけする鬼】も探してみてね」と、家庭ならではの恒例行事も明かしている。最後には「みんなのおうちにもたくさんの福が訪れますように」とつづり、フォロワーに向けて温かいメッセージを送った。
この投稿に、ファンからは「みんな素敵な笑顔」「かなちゃん鬼、可愛過ぎる！いいお母さんだね」「幸せそうな節分」「子供さん達大きくなりましたね」などの声が寄せられた。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は、脳性まひであることを公表している。
