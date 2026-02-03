【App Store iPhoneゲームチャート】『EDGE POKER（エッジポーカー）』1位に初登場（1/26〜2/1）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年1月26日〜2月1日）では、「無料ゲームチャート」1位に『EDGE POKER（エッジポーカー）』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
◆オリジナルの“ポーカーAI”を搭載、初級者から上級者まで楽しめるポーカーゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『EDGE POKER（エッジポーカー）』は、初級者から上級者まで楽しめるポーカーゲーム作品。オリジナルのポーカーAI「EDGE AI」が搭載されている点が特徴で、初心者がプレイする中での局面で最適な一手をガイドしてくれる「AIガイド」機能、プレイヤーのプレイスタイルをもとに学習し、プレイヤーの手が離せない時に代わりにプレイさせたり、自分の分身としてほかのプレイヤーと対戦させたりできる「バディAI」機能などが用意されている。
続く2位は、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム『ハートピアスローライフ』。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から4週連続のTOP3入りとなった（1位→1位→3位→2位）。
3位には『アークナイツ：エンドフィールド』がランクイン。本作は、Yostar×HyperGryphによるスマホ向けゲーム『アークナイツ』の世界観を受け継いだ3Dリアルタイム戦略RPG作品。プレイヤーは、エンドフィールド工業の管理者として惑星「タロII」の探索・開発を進めていく。前週1位に初登場し、2週連続でTOP3入りしている。
◆『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』が「有料チャート」3位に浮上
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位も前週と変わらず、『スイカゲーム-Aladdin X』が獲得。本作は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
3位には『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』がランクイン。本作は、2016年に発売された「ドラゴンクエスト」シリーズ初のブロックメイクRPG。プレイヤーは、無数のブロックで表現された広大な「アレフガルド」の世界を自由に創り、冒険をして物語を紡いでいく。前週7位から順位を上げ、TOP3入りした。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
