火曜日は冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪もやんでいく所が多くなりそうです。水曜日から金曜日頃にかけては全国的に気温が平年より高くなり、一時的に寒さが緩む見込みです。

午前中は日本海側で雪の降っている所がありますが、午後はやんでいく所が多くなりそうです。広い範囲で雪はやんでいきますが、なだれや除雪作業中の事故などにはご注意ください。また、太平洋側は午後も広く晴れて乾燥状態が続くため、引き続き火の取り扱いにご注意ください。

最高気温は全国的に平年並みで、西日本や東日本は10℃前後の所が多いでしょう。冷たい北風が強めに吹く所が多いので、暖かくしてお過ごしください。

■火曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：1℃ 釧路：0℃

青森 ：2℃ 盛岡：2℃

仙台 ：6℃ 新潟：6℃

長野 ：5℃ 金沢：5℃

名古屋：9℃ 東京：11℃

大阪 ：9℃ 岡山：10℃

広島 ：11℃ 松江：9℃

高知 ：12℃ 福岡：11℃

鹿児島：13℃ 那覇：18℃

水曜日から金曜日頃にかけて、広い範囲でこの時季としては気温が高くなり、関東から西の地域では最高気温が14℃前後まで上がる所が多いでしょう。寒さは一時的に緩みますが、週末は再び強い寒気が流れ込み、厳しい寒さが戻る見込みです。

北海道や東北北部は真冬日になる所があり、西日本や東日本も最高気温がひと桁の寒さが戻りそうです。気温の変化が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。また土曜日は太平洋側でも雪の降る所がある見込みです。