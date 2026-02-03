JR赤羽駅で、使用済みの切符から出る「きっぷの芯」を無料で配布するコーナーが設置されていました。これを見つけて持ち帰った男性の投稿がThreadsで拡散され、「何に使うの？」「これ欲しい」と驚きの声が相次いでいます。



【写真】持ち帰った「きっぷの芯」は…自宅でこんな姿に！

投稿したのは、日常で起きた出来事をSNSで発信しているMATCHさん（@match.ko）です。MATCHさんが「きっぷの芯」を見つけたのは、JR赤羽駅の北改札を出る直前でした。



「最初はカレンダーの配布かな？ と思い近づいて行きました」



実際に近づいてみると、箱の中には円筒状の紙の芯がずらり。MATCHさんの心は一気に高揚したといいます。



「コーナーまで作って配布しているのを初めて見たので、レアアイテムに遭遇したと歓喜しました」



また、現場に貼られていたポスターには、「小物入れにぴったり？」「重ねて傘立て」「何個か使って作品づくり」などといった活用例が紹介されていました。



「『なんだろう？』と近づいて行きたくなるような面白いデザインで、案の定吸い寄せられて行きました。多くの人がポスターの存在には気がついていて、近づいて手に取っている人もいましたが、結局元の位置に戻していましたね。その時、持ち帰っているのは私だけでした。気になって3日連続で見に行ったら、3日目には配布コーナーは跡形もなくなっていました。きっと自分以外にも、きっぷの芯に惹かれた人が現れたんだと思います」



喜んで芯を5個持ち帰ったというMATCHさんの投稿に対しては、「その後の活用方法が気になる」という内容のコメントが多かったそう。気になる活用方法はというと、自宅で飼っているチンチラの“ぞんちゃん”のオモチャでした。



「繋げてオモチャでも作ろうかな、とすぐに思いつきました。なにより丈夫そうなのが魅力でしたね。ぞんちゃんは楽しく遊んでくれています。筒のサイズが体の大きさにピッタリなのが良かったみたいです」