三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

豊かな自然と歴史が息づく「忍者の里」伊賀市。上野城に見守られたこの街から今年も熱き忍びたちが立ち上がります。

増田克彦監督は「伊賀の誇りを胸に私たちの忍の力とくとご覧あれ」と選手を紹介します。

走る姿はまさに風。現代に生きるスピード自慢の忍たち…。個性豊かな忍たちが背負う今年の任務は？

増田克彦監督は「今年は8位入賞を目指しています」と目標を語ります。

その道標となるのは伊賀の地を駆け続ける「三傑」。まずは9区の宮田伊織選手です。

増田克彦監督は宮田選手について「彼女は小学生の頃からこの大会に選手として走ってきたので最後まで諦めずに走ってもらいたい」と語りました。

10区には実業団で活躍する角出龍哉選手。

増田克彦監督は角出選手について「今シーズン限りで引退を表明しているので美し国のラストランとなります。『伊賀に感謝の気持ちを持って走りたい』と言っているので良い走りを」と期待をかけます。

そして、5区「鉄の体」を持つ忍。竹中泰知選手。

竹中選手は「（去年は）あと一歩で入賞を逃して大変悔しい思いをしました。今年はその一つをチームワークで確実に獲りたい」と去年の逃した目標の達成を誓います。

忍の技と鋼の意思、異色の力を一つにして伊賀の走りへ

8位入賞を目指します。