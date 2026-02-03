【本音レビュー】3COINSの「ワッフル屋さんのねんど型」はごっこ遊びに◎気になる使用感は？
3COINSで買い物をしていたときに、見た目がかわいくて目に留まったのが「ワッフル屋さんのねんど型」。どうやら売れ筋商品らしく、保育園で粘度遊びにハマっている5歳の子どもが喜びそうだと思い購入してみました。
かわいいけれど実際の使い心地はどうなのか……試してみた正直な感想をレポートします。
子ども心をくすぐるキュートなデザイン
やさしいパステルカラーのパープルに、バッグのようなデザインがキュートな見た目。取っ手が付いていると、子どもっていろいろな場所へ持ち運んで使いたくなりますよね。わが子も手提げバッグのように持って移動しています。
リアルなワッフル型はもちろん、フルーツ型やニッコリ顔付きのパンの型もあり、種類がとにかく豊富です。これなら子どもが飽きずに遊べそう。価格は税込660円と、3COINSのおもちゃの中ではお手頃な価格なのもうれしいポイントです。
3COINSのねんども一緒に購入！
せっかくなので、3COINSで販売している「水に浮く！CRAZY CLAY2個セット」（税込330円）も購入。カラーは、実際のワッフルやパンの色に近いイエローとブラウンをチョイスしました。
こちらのねんどは、水に浮くという特性があるそうで質感も軽くふわっふわ。触っているだけで何だか癒される感触でした。乾燥しにくい点も、ねんどをすぐカッチカチにしてダメにしてしまうわが家としては助かっています。
※お子さまがご使用の際は、必ず保護者の監督のもとご使用ください。
誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。
あっという間にリアルなワッフルが完成
ねんどを型に詰め、ふたを閉じて挟むだけの工程なので、小さい子どもでも簡単に遊ぶことができますよ。対象年齢は3歳以上なので、ちょうどごっこ遊びにハマりはじめた子どもにぴったりかも。
ワッフルも本物みたいで美味しそうです。これはテンションが上がる！
柔らか過ぎるねんど×ワッフル型は要注意！
型から外そうとした瞬間、実は悲劇が……。ねんどの状態が柔らか過ぎたのか、型から外すときにワッフル型にだけは、ベッタリとねんどがくっついてしまいました。
少し硬めのねんどなら上手くいったのかもしれませんが、柔らかいねんどを使う場合は注意が必要かもしれません。
くっついてしまったねんどは、細いねんどベラを使ってがんばって取り除きました……どうしても取り切れない場合は、水洗いしてしまうのがおすすめです。皆さんもお気を付けください。
パンやビスケット、ナッツ類の型は大成功！
わが家はワッフル型は失敗してしまいましたが、パンやビスケットの型では上手に作ることができました。
完成品を自宅にあったカッティングボードに乗せてみたのですが、質感も凄くリアル！
ナッツ類の型もきれいに作ることができました。小さい型は、ねんどを入れる量が少なくてもすぐ作れるので3〜4歳くらいの子どもでも扱いやすいかもしれません。
「はいどうぞ〜」「他にご注文はありますか？」と、5歳の子どもも夢中でごっこ遊びを楽しんでいました。「パクパク……」と、子どもが食べる真似をする場面もあるかと思いますが、誤って口にねんどを含まないようにだけ、遊ぶ際は注意して見守ってあげてくださいね。
くっつきやすい場合もあるけれど、ごっこ遊びには◎
今回「ワッフル屋さんのねんど型」を試してみて、正直な話「失敗した……」と思う瞬間もありました。でも、置いてあるだけでかわいい見た目、何よりごっこ遊びに夢中になる子どもの笑顔を見たら、1,000円未満（ねんど型＋ねんど2個）でこの満足度は好コスパだよな〜と感じています。
ねんど好き、ごっこ遊び好きの子どもがいる方は良かったら参考にしてみてくださいね。
撮影・文・編集部
