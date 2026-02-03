＜同居義母、ダブスタ全開！＞「責任もって娘さんいただきます」嫁をモノ扱いする義母【第3話まんが】
私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を、義実家でスタートしました。自分たちのマイホームを持つまでの一時的な同居に踏み切ったのです。しかし義母は長年、一緒に暮らす義祖母から嫁いびりをされてきたようです。次第に義母は、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。それに気づいたリョウは私をかばうように「すぐに同居を解消しよう」と言ってくれます。ただ私は「少し待ってほしい」と止めました。私の考えは……。
義母が「いただきますね」と言ったとき、私は一瞬「物をもらうみたいに言うんだな」と思いました。まさに「もらった」感覚だったのでしょう。そして義祖母にされてきた嫁いびりを恨みながら、全く同じ意地悪を私にしているのです。
義母のダブルスタンダードは多分、ずっとこんな感じで続いていくのでしょう。しかしリョウの妹であるモモカちゃんが間もなく結婚します。自分の娘が相手の家に「もらわれる」状況になったとき、義母は果たしてどう振る舞うのでしょう。
モモカちゃんの結婚話は、私たちの結婚と同時期に持ち上がっていました。
ただきょうだいが一度に結婚式を挙げるとなると大変です。
まずは兄であるリョウが結婚して、数ヶ月後に妹のモモカちゃんが結婚式を挙げる流れになっていたのでした。
私は義母から「娘さんをいただきますね」という言葉を聞いていたから、興味があったのです。
逆に自分の娘が「いただかれる」状況になったとき、義母はいったいどう対応するんだろうと……。
私は義母がダブルスタンダードを炸裂させる瞬間が楽しみだったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
