【義母が絶縁されるまで】大人しく待ってたら…「全然連絡来ないじゃない！」＜第8話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第8話 いつまで待てばいいの？
【編集部コメント】
あら……！ 意外と従順に待つこともできるのですね。カツコさんのことだから、きっと毎日のように写真共有アプリを眺めているのでしょう。シュンスケさんたちも、ソウタくんに対する愛情はありがたいとは思っているはず。けれど、なんていうか……なかなかキャラクターが強烈すぎて、カツコさんに子どもを会わせたいと思えない気持ちも、大いに伝わってきてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第8話 いつまで待てばいいの？
【編集部コメント】
あら……！ 意外と従順に待つこともできるのですね。カツコさんのことだから、きっと毎日のように写真共有アプリを眺めているのでしょう。シュンスケさんたちも、ソウタくんに対する愛情はありがたいとは思っているはず。けれど、なんていうか……なかなかキャラクターが強烈すぎて、カツコさんに子どもを会わせたいと思えない気持ちも、大いに伝わってきてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび