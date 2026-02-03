「シャトレーゼ」の“節分スイーツ”が超かわいい！ 鬼をイメージした2種のカップデザートが登場
「シャトレーゼ」は、2月3日（火）まで、鬼や恵方巻をイメージした“節分スイーツ”を、全国の店舗で販売している。
【写真】食べ比べも楽しそう！ 青鬼をイメージした「節分 青鬼次郎」もかわいい
■数量限定
今回数量限定で販売されているのは、節分モチーフの鬼をクリームで表現した超かわいいカップデザート2種と、恵方巻に見立てたロールケーキ1種。
赤鬼をイメージした「節分 赤鬼太郎」は、ホワイトチョコチップとダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を仕上げた甘酸っぱい一品。
一方の「節分 青鬼次郎」は、さっぱりとした味わいのヨーグルトクリームに、りんごクリームやマシュマロ、食感の良いアーモンドクッキークランチなどを組み合わせた、子どもも食べやすいデザートとなっている。
また、ココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬けなど色とりどりのフルーツと、カスタードクリームやホイップクリームを巻いたロールケーキもラインナップ。ちなみに、2026年の恵方は南南東。恵方巻のように南南東を向いて、みんなで黙々と味わい尽くしてはいかがだろう。
【写真】食べ比べも楽しそう！ 青鬼をイメージした「節分 青鬼次郎」もかわいい
■数量限定
今回数量限定で販売されているのは、節分モチーフの鬼をクリームで表現した超かわいいカップデザート2種と、恵方巻に見立てたロールケーキ1種。
赤鬼をイメージした「節分 赤鬼太郎」は、ホワイトチョコチップとダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を仕上げた甘酸っぱい一品。
また、ココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬けなど色とりどりのフルーツと、カスタードクリームやホイップクリームを巻いたロールケーキもラインナップ。ちなみに、2026年の恵方は南南東。恵方巻のように南南東を向いて、みんなで黙々と味わい尽くしてはいかがだろう。