「節分 赤鬼太郎」（税込 440円）

写真拡大

　「シャトレーゼ」は、2月3日（火）まで、鬼や恵方巻をイメージした“節分スイーツ”を、全国の店舗で販売している。

【写真】食べ比べも楽しそう！　青鬼をイメージした「節分 青鬼次郎」もかわいい

■数量限定

　今回数量限定で販売されているのは、節分モチーフの鬼をクリームで表現した超かわいいカップデザート2種と、恵方巻に見立てたロールケーキ1種。

　赤鬼をイメージした「節分 赤鬼太郎」は、ホワイトチョコチップとダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を仕上げた甘酸っぱい一品。

　一方の「節分 青鬼次郎」は、さっぱりとした味わいのヨーグルトクリームに、りんごクリームやマシュマロ、食感の良いアーモンドクッキークランチなどを組み合わせた、子どもも食べやすいデザートとなっている。

　また、ココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬けなど色とりどりのフルーツと、カスタードクリームやホイップクリームを巻いたロールケーキもラインナップ。ちなみに、2026年の恵方は南南東。恵方巻のように南南東を向いて、みんなで黙々と味わい尽くしてはいかがだろう。