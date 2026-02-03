実は難しい“左足上がりのアプローチ” 安田祐香のように「下から上に振る」と距離感が合う！ コツは右のお尻にあった!?
2024・25年と安定したプレーで2年連続で勝利を挙げている安田祐香。距離感が合わせづらい左足上がりでのアプローチについて、辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】右お尻で踏ん張って、両肩をタテ回転！ 安田の左足上がりのアプローチ
◇ ◇ ◇左足上がりはボールが高い位置にあり、ロフトが寝るので、意外と距離感が合わせにくいライと言えます。ポイントは、傾斜なりに立ち、低い位置からヘッドを高く抜くように振っていく動きになります。まず大切なのは、アドレス。傾斜なりに立つには、右足体重になるのが自然です。そのためには、右お尻で踏ん張ることが大事。そうすると、スイング中上体が突っ込まずに打っていけるようになります。インパクト付近で低い位置からヘッドを入れて、ボールを拾い上げるように高く抜いていくと、フェースに球が乗り、距離感が出しやすくなります。下半身をドッシリさせて、肩のタテ回転で打っていくと、エッジが刺さらず、スムーズに振り抜けるようになります。左足上がりは、ロフト以上にボールが上がるライ。打ち出しの高さを調整するには、打ち方で行わないのが鉄則です。PWなど、ロフトの立ったクラブに持ち替えると、ピンに寄りやすくなりますよ。■安田祐香やすだ・ゆうか／ 2000年生まれ、兵庫県出身。2023年からシードを保持。安定したプレーで2年連続で勝利を挙げている実力者。NEC所属。■辻村明志つじむら・はるゆき／ 1975年生まれ、福岡県出身。独自のスイング理論、指導方法がプロアマ問わず支持されるツアープロコーチ。元（はじめ）ビルコート所属◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアプローチを詳細分析！『”女王”佐久間朱莉のシンプルを極めたアプローチ 体幹で振って手先は何もしないからザックリ知らず!!』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
【連続写真】右足体重で構えて、両肩をタテ回転させて打つ 安田の左足上がりのアプローチ
