グラサン姿もカッコいい！ 茶目っ気たっぷり、渋野日向子のオフシーズン「いつもの素敵な笑顔ありがとう」
渋野日向子のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。「Greetings from @pinacoooon」（渋野日向子からのご挨拶）とだけ記すと、オフシーズンに撮影した7枚の写真を投稿した。
【写真】東京タワーをつまみ上げる渋野日向子
中でも印象的なのは、高層ビルの一室で、遠くに見えるライトアップされた東京タワーのてっぺんを指でつまみ上げているような写真。渋野も楽しそうな笑顔を浮かべている。その他には、打ち出の小槌を持った大黒天の石像と同じポーズをした写真や開運せんべいを手にした写真、たくさんのフルーツやスイーツが並ぶテーブルを目の前にした写真などもあった。そして最後はダウンジャケットのフードをすっぽりと被り、サングラスを掛けて街中に1人佇む写真だった。投稿を見たファンは「ん〜ん！かわいい〜」「いつもの素敵な笑顔ありがとう」「元気いただきました」などとコメント。そして「ひなこちゃん欠乏症の身には、良いサプリメントになりました」とマネジャーの投稿を喜んでいた。
