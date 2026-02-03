ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表の坂本花織選手が現地時間2日の夜、本番会場で初練習を公開しました。

スケーティング練習後、まずフリーの曲をかけ練習。3度ミスがあり、それらを確認した上で最後にショートの曲をかけ滑りましたが、半分ほどで練習を終えました。

ちょうど周りに選手がいなかったため、「五輪会場で1人で滑るなんて贅沢」と楽しそうに話した坂本選手。オリンピック代表を務めるのはこれで3度目ですが、過去2大会と比べあまり緊張感はないと言います。

イタリア・バレーゼで行われた合宿では「すごくいい調整ができた」と話し、初めての会場には「氷の感触をつかみきれずに終わった」とのこと。「調整していけば行ける」と話し、残り数日でのコンディション調整を強調しました。

坂本選手は今季限りで引退を表明。最後となる五輪に向けて、「まずは楽しむこと。選手の間に経験できるのはこれがラストなので、しっかり楽しんで、でもやるべきことはやって。自分のスケートができるように、氷の上のことをきちんと頭に入れながら楽しめたら」と意気込みを語りました。