Hey! Say! JUMP山田涼介、芸能生活22周年＆グループ19周年迎えても尽きぬ意欲「自分磨きを続けていきたい」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が3日、都内で行われた『オバジ新商品・25thスペシャルメッセンジャー発表会』に登壇し、芸能生活22周年＆グループ19周年迎えても尽きない意欲を明かした。
【写真】肌年齢は脅威のマイナス！驚きの結果に笑顔を見せる山田涼介
オバジのイメージに合わせたという、さわやかなレモンカラーのスーツ姿で登場した山田は「普段あまり着ない色なので不思議」としつつ、「似合っていると裏で言っていただいたので、自信をもってお届けしたいと思います」とにっこり。
山田は、オバジ25thスペシャルメッセンジャーに就任。「25年何かを続けるというのは簡単なことではないので、オバジに関わるみなさんの日頃の努力の結果だなと思います」と尊敬の念をにじませた。イベントでは、スタイリストからの紹介で、起用前から日常的に愛用しているというオバジ製品を実際に手にとり、魅力をアピール。自身の美肌の秘訣は“ビタミンC”だと自信たっぷり。
今年芸能生活22周年となる山田は、25周年に向けての意気込みを聞かれると「個人としてもいろんなファンの方々が見たことないような景色を見せていきたいなと思っているんですけど、Hey! Say! JUMPとしても今年19周年ということなので20周年に向けても頑張りたい」とグループ活動についても言及。続けて「やっぱり何より大事なのは自分磨きかなと思うので、オバジとともに25周年に向けて自分磨きを続けていきたいなと思います」と飽くなき探究心を見せた。
山田が出演するスペシャルムービーは、きょう3日より公開されている。
