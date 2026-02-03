IVE（アイヴ）が、新曲「BANG BANG」をTikTok（ティックトック）で公開する。3日午後6時に2枚目アルバム「REVIVE＋」の先行公開曲の同曲を一部先行配信する。

韓国メディアのアットスタイルは3日「BANG BANGは、EDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）と、エレクトロニック・サウンドを中心に、ウエスタン・スウィングを活用したイントロから直線的なビートとエネルギーが特徴のトラック」と説明した。

これまでIVEは、TikTokを通じて多彩なチャレンジや裏話、活動に関するコンテンツなど幅広い動画を共有してきた。昨年夏には、フォロワーが1000万人を超えるなど、同プラットフォームを通じた積極的な活動を続けてきた。

同メディアはさらに「23日には正規2枚目アルバム『REVIVE＋』のリリースを控え、完成度の高いプロモーションコンテンツでカムバックの雰囲気を高めている。初めてのスタートを告げる『BANG BANG』は、今回のTikTok先行公開を契機に新作への熱気がさらに高まると見込まれる」と予測した。

また9日午後6時には、各種オンライン音楽配信サイトで、同曲を先行公開する。