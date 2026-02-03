お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。吉本興業の養成所「NSC」時代の天才について語った。

この日はSUPER EIGHTの大倉忠義がゲスト出演。プロデューサーとしての顔も持つ大倉はスターの素質について語った。

MEGUMIが「芸人さんとかは？」と話を振ると、向井は「吉本の養成所があるんですけど、僕らはチョコレートプラネットとかシソンヌが同期なんですけど、やっぱ違いましたね」と回想。「凄い奴らが集まってきてるなって感覚ありました」と同期2組をベタ褒めした。

MEGUMIが「面白いだけじゃない」と口にすると、向井は「演技上手いとか表現している笑いが違うとか」と絶賛。「それはそのまま売れています」と明かした。

続けて、「たぶんご存じないと思うんですけど、イチキップリンって奴知らないですよね？」と口にした。大倉が「ちょっと申し訳ないです」と詫びると、向井は「あいつだけずっと売れてないんですよ」と告白。スタジオの笑いを誘った。「在学中、“天才！！”みたいな。もちろん今も面白いんですけど…。っていうパターンももちろんありますから」とオチを着けた。

イチキップリンは現在はピン芸人として活動。3人ユニット「「ものまね三銃士」として、2022年の「第1回お笑いゲームネタNo.1決定戦 ゲームネタグランプリ」で優勝している。