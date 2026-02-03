千鳥の大悟が２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、昨年の「ＴＨＥ Ｗ」は居酒屋で見ていたと告白した上で、優勝したニッチェの松葉づえ騒動に加わった。

この日は「ＴＨＥ Ｗ」のスペシャルで、昨年優勝のニッチェ、２年連続準優勝の紺野ぶるまらが出演した。

ニッチェは決勝ネタで使用した松葉づえ代４７５０円を請求。だが大悟はこの松葉づえがどう使われたかが分かっていない様子だったことから、簡単にネタを説明された後、この松葉づえの使い方について、審査員だった笑い飯・哲夫がラジオで「間違っている、怪我をした方の手で持つべき、だから減点した」と発言。するとそれに対してやはり審査員の粗品が「ニッチェさん正しいですよ、決勝まで持っていくネタで調べずにそんなことするわけない、疑われていることが腹が立つ」と反論してくれたといい、ニッチェ・近藤は「粗品さんが言ってくれたんで、助かったと思った」と話した。

これに大悟は「松葉づえ代を払うと、ワシもその松葉づえ事件に巻き込まれるの？」と苦笑。ニッチェもぶるまも「あり得ます」と笑った。

さらに、今回のニッチェの優勝に「１０００万円の価値がないって何人か仰ってますけど、それは日テレさんがつけたお値段ですから」とニッチェが主張すると、大悟は「大会を面白くするなら芸人も日テレもスタッフも、これぐらいの事言われるなら、来年ボケでも９００万円にした方がオモロイ」「それぐらいの遊び心、作る側にもあって欲しいけどね」と提案。

ニッチェは「女性あるあるが詰まったネタをやろうと思ったが、審査員がオジサン多いじゃないですか。だから女性のネタもできないなって思った」というと、大悟は「審査員全員女の子にしても面白そうやけど。お客さんも」「粗品だけでもオモロイ」などとさらに提案。松葉づえ代もしっかり承認していた。