元SKE48で元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「下着撮影は体型維持モチベのためにもとっても大事なお仕事 いつもデータチェックしながら自分の体型と向き合ってる」とつづり、黒のランジェリー自撮りショットを公開。「ナイトブラの発売もみんなが楽しみにしてくれてて嬉しいよ ナイトブラ歴10年女がめちゃくちゃこだわって作るってるからナイトブラしたことない方にもぜひ使ってほしい！！お楽しみに」とファンに呼びかけ、磨いてきた抜群の曲線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「完璧なライン」「ウエストがスゴイ」「美ボディ」「スタイル良くて可愛いすぎ」「とても美しくて素敵な女神」「やっぱり超一流」などのコメントが寄せられている。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退も、09年に第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたった活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数900万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。